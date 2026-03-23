VENEZIA - Referendum, in Veneto vince il Sì con il 58,41%, il No si ferma al 41,59%. Questo l'esito definitivo dello scrutinio delle schede depositate nelle urne di 4.729 sezioni sul voto al referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia. Ma se il Sì si impone a livello regionale, nelle città, invece, prevale il No: così in cinque dei sette capoluoghi di Provincia del Veneto. La percentuale più alta di bocciatura del quesito referendario è stata registrata a Padova con il 56,80%, seguita da Venezia con il 55,13%, da Belluno con il 53,45%, da Vicenza con il 51,69% e da Treviso con il 50,39%. Il Sì ottiene la vittoria più larga a Rovigo con il 53,89%, seguito da Verona, con il 52,04%. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, in Veneto vince il Sì (58,41%). Il No si impone a Padova (56,80%), Venezia (55,13%), Belluno (53,45%), Vicenza (51,69%) e Treviso (50,39%)

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