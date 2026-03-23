VENEZIA - Dallo scrutinio delle schede sul referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia emerge che in Veneto è avanti il sì e il dato regionale si va invece assestando sul 58,4% circa. Il No al referendum consultivo sull'ordinamento giudiziario vince in cinque dei sette capoluoghi di Provincia del Veneto. La percentuale più alta di bocciatura del quesito referendario è stata registrata a Padova con il 56,80%, seguita da Venezia con il 55,13%, da Belluno con il 53,45%, da Vicenza con il 51,69% e da Treviso con il 50,39%. Il Sì ottiene la vittoria più larga a Rovigo con il 53,89%, seguito da Verona, con il 52,04%. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, in Veneto avanti il Sì (58,4%). Il No vince a Padova (56,80%), Venezia (55,13%), Belluno (53,45%), Vicenza (51,69%) e Treviso (50,39%)

Articoli correlati

Referendum, in Veneto avanti il Sì a metà scrutino. A Venezia vince il No (55,13%)VENEZIA - Dallo scrutinio delle schede sul referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia emerge che in Veneto è...

Referendum, primo exit poll: No in testa fra 49% e 53%. Si fra 47% e 51%. Affluenza al 58,55%ROMA – ll primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum costituzionale accredita il Sì tra il 47 e il 51% e il No tra il 49 e...

Approfondimenti e contenuti su Referendum in Veneto avanti il Sì 58 4...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, affluenza da record in Veneto: alle 23 ha votato più di un elettore su due; Referendum Giustizia, affluenza da record in Veneto: alle 19 ha votato oltre il 43% degli elettori; In Veneto il 17,6% alle urne alle ore 12; Referendum costituzionale confermativo ed Elezioni suppletive politiche dei giorni 22 e 23 Marzo 2026.

Referendum, in Veneto avanti il Sì a metà scrutino dei voti. A Venezia avanti il NoVENEZIA - Dallo scrutinio delle schede sul referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia emerge che in Veneto è avanti il sì a ... ilgazzettino.it

Referendum, il Sì vince in Lombardia, Veneto e Friuli. In bilico Valle d'Aosta e TrentinoReferendum, il Sì trionfa in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora in aggiornamento, vince in 14 regioni. In ... ilmattino.it

Referendum, vittoria del No: a scrutinio quasi finito è al 54,2% Meloni: «Avanti con responsabilità e rispetto» facebook