Tre artisti italiani sono stati coinvolti in un progetto scolastico intitolato “Il Senso delle Parole 2026”, che si è concluso con una premiazione presso il Teatro Palladium di Roma. La manifestazione ha visto la partecipazione di un'attrice, un musicista e un giornalista, chiamati a contribuire con le loro competenze a un'iniziativa rivolta agli studenti. La cerimonia ha celebrato il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti coinvolti nel progetto.

Si è svolta al Teatro Palladium di Roma, alla presenza degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori di Roma e del Lazio, e moderata dal giornalista Giovanni Anversa, la premiazione dedicata alla linea progettuale 2026 de Il senso delle parole – La forza del racconto, progetto pensato per i giovani, attento ai loro sogni, desideri e necessità, che mette al centro la parola: nel teatro, nella musica e nella poesia. Questi progetti propongono un approccio diverso per riflettere sul nostro presente e sul nostro passato attraverso il cinema e l’audiovisivo con Cinema, Storia & Società, per guardare con un altro sguardo i luoghi e i beni culturali con A Spasso con ABC, e per comprendere il valore delle parole e sostenere la crescita emotiva con Il Senso delle Parole, La forza del racconto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Paola Minaccioni, Tommaso ‘Piotta’ Zanello e Giuliano Logos per il Progetto Scuola ABC – Il Senso delle Parole 2026

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