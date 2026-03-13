Paola Minaccioni | Il teatro è casa ma il cinema è l’amante In tv? Sarò una suora

Paola Minaccioni è un’attrice nota al grande pubblico, apprezzata sia per il suo lavoro in teatro che in televisione. È apparsa in fiction di successo come Un medico in famiglia e prossimamente sarà protagonista di Una finestra vista lago su Rai 1. Recentemente ha dichiarato che il teatro rappresenta la sua casa, mentre il cinema è come un amante, e ha scherzato sul suo ruolo in tv, dicendo che sarà una suora.

Paola Minaccioni non ha bisogno di presentazioni. È una delle attrici più amate da Ferzan Özpetek, in tv l’abbiamo vista in fiction popolarissime, come Un medico in famiglia, e presto la ritroviamo su Rai 1 con Una finestra vista lago. E presto anche al cinema. Lo scorso 4 marzo ha ricevuto il prestigioso premio Roma Rose, di cui è molto fiera. Mentre a teatro è impegnata con Le stravaganti disavventure di Kim Sparrow, una dark comedy tagliente firmata dalla sceneggiatrice americana Julia May Jonas che per la prima volta viene portata sul palco grazie alla regia di Cristina Spina. Ad accompagnare Paola Minaccioni sul palco Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paola Minaccioni: “Il teatro è casa ma il cinema è l’amante. In tv? Sarò una suora” Articoli correlati Una commedia al femminile con Paola Minaccioni: a teatro l'ironia di "Kim Sparrow"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) FASANO -... Domani Paola Minaccioni al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABCMartedì 20 gennaio Paola Minaccioni al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABC Il senso delle parole, La forza del racconto – Le parole nel teatro... Tutto quello che riguarda Paola Minaccioni Temi più discussi: Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Paola Minaccioni al Teatro del Popolo di Castelfiorentino; In scena al Teatro Guglielmi Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, dark comedy con Paola Minaccioni; Paola Minaccioni al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Paola Minaccioni: Il teatro è casa ma il cinema è l’amante. In tv? Sarò una suoraPaola Minaccioni ci racconta de Le stravaganti disavventure di Kim Sparrow, del ruolo in tv in Una finestra vista lago. E di Roma Rose: Molto orgogliosa. dilei.it Paola Minaccioni al Teatro Concordia con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow dal 17 al 19 marzoTre serate a San Benedetto per lo spettacolo diretto da Cristina Spina, tra furti, relazioni spezzate e personaggi fuori dagli schemi in una New York segnata dal disincanto ... lanuovariviera.it Paola Minaccioni come donna! - facebook.com facebook