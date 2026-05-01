Panini Comics porta i suoi pezzi da novanta al Comicon di Napoli

Panini Comics presenterà al Comicon di Napoli una vasta selezione di fumetti e graphic novel, portando diverse uscite recenti e classici della casa editrice. L'evento si svolgerà presso il centro fieristico della città, dove saranno allestiti stand dedicati alle nuove pubblicazioni e agli autori. I visitatori avranno l’opportunità di acquistare i titoli e partecipare a sessioni di firma con alcuni autori.

Un grande parco titoli targato Panini Comics ci aspetta all’evento nerd più importante del Sud Italia. Manca poco all’inizio di COMICON Napoli, tra le fiere dedicate alla cultura pop più amate dai fan di tutte le età, in programma dal 30 aprile al 3 maggio presso la Mostra D’Oltremare. Come ogni anno, Panini Comics sarà protagonista della manifestazione con una presenza ricchissima di autori italiani e internazionali pronti a incontrare lettori e lettrici, e con il suo stand al Padiglione 2 (2AE02) con nuovi titoli in anteprima ed esclusive tutte da scoprire. The Walking Rat -©Panini Comics Protagonista assoluto di questa edizione sarà Leo Ortolani, nominato Magister della manifestazione, riconoscimento che celebra la carriera di uno dei fumettisti più amati del panorama italiano.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Panini Comics porta i suoi pezzi da novanta al Comicon di Napoli Notizie correlate Panini Comics – Le novità Planet Manga a COMICON Napoli 2026Panini Comics presenta a COMICON Napoli, in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio, una ricca selezione di novità firmate Planet... Panini Comics – Tutte le novità e gli appuntamenti a Comicon Napoli 2026Manca poco all’inizio di COMICON Napoli,tra le fiere dedicate alla cultura pop più amate dai fan di tutte le età, in programma dal 30 aprile al 3... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DC Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (20–26 aprile 2026); Best of the Week – I migliori fumetti dal 20 al 26 aprile; Il ritorno dei Paninari: nelle edicole di Milano arriva un numero speciale di Cioè (con un regalo iconico); Tutto quello che sappiamo su Panini Comics Ortolani. Elden Ring: Panini Comics porta in Italia i due Artbook UfficialiChi ama la grande mitologia dell'Interregno di Elden Ring sarà certamente felice di sapere che Panini Comics ha stretto una partnership con Bandai Namco che si concretizzerà nei prossimi mesi con la ... everyeye.it PANINI COMICS: i primi annunci dal Lucca Comics & Games 2025PANINI COMICS ha approfittato della prima giornata del Lucca Comics & Games 2025 per annunciare tantissime novità in arrivo. Si inizia dalla primavera con l’arrivo di Galaxias di Ao Hatezaka, di ... akibagamers.it Ecco tutte le uscite Panini Comics del 30 aprile! All'interno dei post delle uscite e sui nostri canali ufficiali Telegram potete rimanere aggiornati anche su tutti i nostri titoli disponibili in edizione digitale sui principali e-book store: scoprite di più nella sezione "Fu - facebook.com facebook