Panini Comics – Tutte le novità e gli appuntamenti a Comicon Napoli 2026

Tra pochi giorni, a Napoli, si aprirà la 2026 edizione di COMICON, uno degli eventi più attesi nel settore della cultura pop. La manifestazione si svolgerà alla Mostra D’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio, attirando appassionati di fumetti, cinema e videogiochi da tutta Italia. Durante l’evento saranno presentate le ultime novità di Panini Comics e altri editori, con numerosi incontri, anteprime e appuntamenti dedicati agli amanti di questo mondo.

Manca poco all’inizio di COMICON Napoli,tra le fiere dedicate alla cultura pop più amate dai fan di tutte le età, in programma dal 30 aprile al 3 maggio presso la Mostra D’Oltremare. Come ogni anno, Panini Comics sarà protagonista della manifestazione con una presenza ricchissima di autori italiani e internazionali pronti a incontrare lettori e lettrici, e con il suo stand al Padiglione 2 (2AE02) con nuovi titoli in anteprima ed esclusive tutte da scoprire. Protagonista assoluto di questa edizione sarà Leo Ortolani, nominato Magister della manifestazione, riconoscimento che celebra la carriera di uno dei fumettisti più amati del panorama italiano.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics – Tutte le novità e gli appuntamenti a Comicon Napoli 2026 Notizie correlate Panini Comics – La nuova miniserie “La Conjura del Male” e le novità editoriali per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di... Disney Panini Comics: tutte le novità in arrivo a marzo 2026Dagli attesi gadget tecnologici di Topolino ai crossover epici e le saghe d’autore: ecco cosa troveremo in libreria e fumetteria nella prossima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana (20–26 aprile 2026); Disney Panini: i fumetti in uscita questa settimana (20–26 aprile 2026); Panini Comics – Le uscite dal 27 aprile al 3 maggio 2026; L’edizione economica di The Boys. PANINI COMICS: tutte le iniziative per Milan Games Week & Cartoomics 2025PANINI COMICS ha svelato tutte le sue iniziative per il Milan Games Week & Cartoomics 2025, che si terrà dal 28 al 30 novembre. Potremo trovare lo stand della casa editrice al padiglione 18 e tra gli ... akibagamers.it PANINI COMICS: i primi annunci dal Lucca Comics & Games 2025PANINI COMICS ha approfittato della prima giornata del Lucca Comics & Games 2025 per annunciare tantissime novità in arrivo. Si inizia dalla primavera con l’arrivo di Galaxias di Ao Hatezaka, di ... akibagamers.it Recap uscite Panini Comics Italia di questa e della scorsa settimana: - ASTERIX POCKET vol. 1-2 - LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN RIFORGIATA n. 1 - TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES n. 14 - CONAN IL BARBARO n. 15 - SPAWN UNIVERSE PRESE - facebook.com facebook Un fumetto ogni sera... Harley Quinn #1 Panini Comics, Giugno 2020 Copertina Esclusiva di Giorgio Cavazzano Venezia, Ponte di Rialto City Edition & Museum Edition Variant #ElsMeusComics #Fumetti x.com