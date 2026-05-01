Panini Comics – Le novità Planet Manga a COMICON Napoli 2026

A COMICON Napoli 2026, che si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio, Panini Comics presenta una serie di novità di Planet Manga. La casa editrice espone nuove uscite pensate per attrarre lettori di tutte le età e interessi, offrendo un’ampia gamma di titoli e generi. L’evento riunisce appassionati e addetti ai lavori, con numerosi stand dedicati alle ultime proposte editoriali.

Panini Comics presenta a COMICON Napoli, in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio, una ricca selezione di novità firmate Planet Manga, pensate per conquistare lettori di ogni età e appassionati di ogni genere. Si parte con il primo numero di Omniscient Reader’s Viewpoint, il manhwa tratto dall’omonima novel che ha ispirato il film Omniscient Reader: The Prophecy. Dokja Kim è l’unico lettore di una webnovel tanto lunga quanto sconosciuta. Quando, all’improvviso, il mondo viene sconvolto da una crisi pressoché identica a quella descritta nell’opera, capisce di aver avuto un incredibile colpo di fortuna: le sue conoscenze risulteranno indispensabili.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics – Le novità Planet Manga a COMICON Napoli 2026 Le MIGLIORI uscite MANGA in ANTEPRIMA al Comicon 2026 Notizie correlate Panini Comics – Tutte le novità e gli appuntamenti a Comicon Napoli 2026Manca poco all’inizio di COMICON Napoli,tra le fiere dedicate alla cultura pop più amate dai fan di tutte le età, in programma dal 30 aprile al 3... Panini Comics – La nuova miniserie “La Conjura del Male” e le novità editoriali per celebrare Leo Ortolani, Magister di Comicon Napoli 2026Tra i fumettisti più amati del panorama italiano, Leo Ortolani sarà Magister di COMICON Napoli 2026, riconoscimento che celebra oltre vent’anni di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comicon Napoli 2026 – Tutte le novità e gli appuntamenti Panini Comics; Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana (27 aprile–3 maggio 2026); Panini Comics – Le novità Planet Manga a COMICON Napoli 2026; Comicon 2026, quali sono gli eventi di Panini Comics: protagonista Leo Ortolani. Panini Comics: il programma per COMICON Napoli 2026Panini Comics ha svelato tutti gli ospiti e gli eventi per l’attesissimo COMICON Napoli 2026, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. akibagamers.it Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 2 giugno: le novitàTutte le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 2 giugno, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice. Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le ... mangaforever.net Ecco tutte le uscite Panini Comics del 30 aprile! All'interno dei post delle uscite e sui nostri canali ufficiali Telegram potete rimanere aggiornati anche su tutti i nostri titoli disponibili in edizione digitale sui principali e-book store: scoprite di più nella sezione "Fu - facebook.com facebook