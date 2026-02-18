Mette pietre sui binari prima dell' arrivo dei treni | evitato per poco l' impatto con un Frecciarossa

Un giovane di 20 anni di Imola ha messo pietre sui binari poco prima dell’arrivo di un Frecciarossa, rischiando di causare un incidente grave. La sua azione ha provocato un intervento rapido delle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare la corsa del treno e ad arrestarlo. Il ragazzo, incensurato, è stato accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. La polizia ha recuperato le pietre e sta indagando sulle motivazioni dietro questa scelta.

