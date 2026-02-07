Travolto da un Frecciarossa in stazione | anziano muore sui binari

Un uomo di circa settant’anni è morto questa mattina alla stazione di Mori. Secondo le prime testimonianze, l’anziano sarebbe stato investito da un treno in transito, un Frecciarossa. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, davanti agli occhi di alcuni passeggeri e passanti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.

L’uomo è morto sul colpo. Indaga la Polfer, pesanti ritardi sulla linea del Brennero Un anziano è morto dopo essere stato colpito da un Frecciarossa in transito nella stazione di Mori. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, attorno alle 10, sotto gli occhi di alcuni presenti. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota e le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo l’asse del Brennero, con rallentamenti e ritardi fino a 80 minuti per diversi convogli.🔗 Leggi su Trentotoday.it

