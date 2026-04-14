L’ex fidanzato di Pamela Genini è stato ascoltato per 12 ore dai carabinieri in relazione alla morte della donna, il giorno prima che venisse richiesto il giudizio immediato per l’accusa di omicidio nei confronti di un altro uomo. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non sentirsi sospettato. La vicenda riguarda anche un presunto atto di profanazione del cadavere, mentre le indagini proseguono per fare chiarezza sui dettagli della vicenda.

Il giorno prima della richiesta di giudizio immediato per Gianluca Soncin, l’assassino di Pamela Genini, Francesco Dolci, ex fidanzato della modella uccisa barbaramente a coltellate lo scorso ottobre, è stato ascoltato dai carabinieri, coi genitori, per 12 ore i n qualità di testimone dal comando provinciale dei carabinieri di Bergamo sulla misteriosa vicenda della profanazione del feretro della 29enne. La sepoltura violata – al momento da ignoti – nel cimitero di Strozza, il cadavere decapitato e altri macabri particolari su cui gli inquirenti vogliono vederci chiaro per arrivare al responsabile o responsabili di un’azione così malvagia....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e il cadavere profanato, l’ex fidanzato Francesco Dolci ascoltato 12 ore dai carabinieri: “Non mi sento un sospettato”

Pamela Genini, cadavere decapitato: l’ex Francesco Dolci e i genitori ascoltati per ore dai carabinieriProseguono senza sosta le indagini sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa nell’ottobre 2025 e al centro di un nuovo, inquietante sviluppo legato...

Pamela Genini e il cadavere decapitato, Francesco Dolci e i genitori in caserma da ore: sentiti dai carabinieriSentiti a sommarie informazioni da ore per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini l'ex fidanzato Francesco Dolci e i genitori di lui.