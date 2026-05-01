Un maestro di taekwondo è stato condannato a quasi cinque anni di reclusione dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver palpeggiato alcune atlete minorenni durante le sedute in palestra. La sentenza è arrivata al termine di un processo in cui sono emersi dettagli sulle molestie subite dalle giovani durante le lezioni di allenamento. La condanna si basa sulle prove raccolte in aula e sulla testimonianza delle vittime.

Condannato a 4 anni e 10 mesi. È la pena inflitta a un istruttore di taekwondo, finito a processo con l’accusa di aver molestato alcune giovanissime atlete (tutte minorenni all’epoca) durante le lezioni in palestra. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2018 e il 2020, quando le ragazzine – che avevano tra i 13 e 15 anni – frequentavano una palestra di Cattolica. Davanti al giudice, le giovani avevano raccontato di quelle ’attenzioni particolari’ del maestro di arti marziali durante l’attività in palestra: in varie occasioni lui le aveva toccate e palpeggiate, anche nelle parti intime. A sollevare il caso era stata la mamma di una delle ragazzine, che aveva affrontato l’istruttore dopo aver saputo dalla figlia quanto accadeva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palpeggiava le atlete minorenni. Condannato maestro di taekwondo

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