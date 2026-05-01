A Palo del Colle e Amendolara sono state presentate le liste di candidati in vista delle elezioni del 2026. La competizione si concentra sulla presenza di più coalizioni che si contendono il sostegno degli elettori, riflettendo una situazione di frammentazione politica nel territorio. Le liste ufficiali sono state depositate e ora si attende la campagna elettorale che determinerà gli schieramenti e le candidature in corsa.

? Cosa sapere A Palo del Colle Mercurio e Amendolara presentano le liste per le elezioni 2026.. La frammentazione dei candidati del territorio delinea una sfida politica tra diverse coalizioni.. Le strade di Palo del Colle si preparano alla sfida elettorale del 2026 con la presentazione ufficiale di una schiera di liste e candidati che spaziano da Giacomo Mercurio ad Antonio Amendolara, delineando un quadro complesso che coinvolgerà ogni angolo della comunità locale. Il fermento che si respira tra i vicoli e nelle piazze del comune è palpabile, mentre le liste ufficiali iniziano a prendere forma definitiva. Al centro della scena politica troviamo diverse correnti che puntano a conquistare la fiducia dei cittadini attraverso programmi differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palo del Colle 2026: scatta la sfida tra Mercurio e Amendolara

Notizie correlate

Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Prima Palo del ColleSavilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria...

Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Palo MetropolitanaLiantonio Maria Michela detta MaraDe Ceglie Tommaso detto TommyCutrone Larin LazzaroLeone FrancescoCassano MarianaSasso MichelangeloVito Santo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Palo del Colle: Tommaso Amendolara ha inaugurato il comitato elettorale; Palo del Colle: Tommaso Amendolara apre il suo comitato elettorale; Programma per i festeggiamenti di San Giuseppe Lavoratore.

Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, a ... baritoday.it

Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it

Baffone sta girando ancora intorno. Saluti da Palo del Colle - facebook.com facebook

Narcotraffico tra Bitonto e Palo del Colle, la Cassazione annulla l'aggravante mafiosa: si torna in Appello x.com