Pallavolo maschile Finale Scudetto | Perugia batte Civitanova 3-0 in gara-1

Nella prima partita della finale scudetto di pallavolo maschile, Perugia ha battuto Civitanova con un punteggio di 3-0 al PalaBarton. La squadra di casa si è imposta con una prestazione collettiva convincente, ottenendo così il primo punto nella serie che assegna il titolo nazionale. La sfida si è conclusa senza set recuperati e ha visto i padroni di casa dominare in tutti i parziali.

Perugia supera Civitanova con un netto 3-0 al PalaBarton nella prima sfida della finale scudetto. I Block Devils si portano in vantaggio per 1-0 nella serie grazie a una netta prova di forza corale. Perugia batte Civitanova senza storia tra le mura amiche. La formazione di casa ha sconfitto la Lube con i parziali di 25-21, 25-17 e 25-22, indirizzando subito sui propri binari la serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Europa hanno messo in mostra una superiorità netta in fase offensiva e in ricezione, non dando mai agli ospiti l’impressione la possibilità di riaprire la partita. Fin dalle battute iniziali di ogni set, Perugia ha piazzato sempre allunghi decisivi, contenendo con freddezza i rari tentativi di rimonta marchigiani.🔗 Leggi su Sportface.it

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