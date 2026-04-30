Perugia-Civitanova è La Finale del campionato maschile di pallavolo

La partita tra Perugia e Civitanova, valida per la finale del campionato maschile di pallavolo, si ripete più volte nel corso della stagione. Quest'anno, Perugia si presenta come favorita, mentre Civitanova ha già affrontato diverse sfide contro questa squadra. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare il titolo.

Quella che si è giocata più volte: quest'anno Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici Iniziano giovedì sera le finali per lo Scudetto della Superlega, il campionato italiano maschile di pallavolo, tra la Sir Susa Scai Perugia e la Cucine Lube Civitanova. Le finali si giocano al meglio delle 5 partite, quindi vince chi ne vince per prima 3; l’eventuale quinta e decisiva partita sarà martedì 12 maggio. Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventeranno quindi le più giocate di sempre nel campionato italiano, superando le cinque Modena-Treviso che ci furono tra gli anni Novanta e i primi Duemila.🔗 Leggi su Ilpost.it

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