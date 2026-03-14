A passo spedito il piano del Comune per rifare strade e marciapiedi | interventi da via Crispi a via Altofonte

Il Comune ha avviato un piano di interventi per rifare strade e marciapiedi, coinvolgendo diverse zone della città. Durante la settimana sono stati realizzati lavori di manutenzione in aree come via Crispi e via Altofonte, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della rete stradale e dei marciapiedi. L’assessorato ai Lavori Pubblici ha comunicato l’andamento delle attività previste nel programma di intervento.

Prosegue il piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. L’assessorato ai Lavori Pubblici rende noto che nel corso della settimana sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi in varie zone della città, nell’ambito del programma di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana. Parallelamente sono stati eseguiti interventi di manutenzione e sistemazione dei marciapiedi in piazza Principe di Camporeale, via Dante e via Principe di Paternò. “L’Amministrazione comunale - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Totó Orlando - prosegue con continuità le attività di manutenzione della rete viaria cittadina, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e il decoro urbano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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