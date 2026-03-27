Strade dissestate a Marina di Ravenna | Via del Marchesato è tutta da rifare altroché rattoppi

Un lettore segnala che via del Marchesato a Marina di Ravenna presenta dissesti diffusi e che l’intervento di riparazione dovrebbe prevedere una completa ristrutturazione della strada. Secondo quanto riferito, la situazione si trascina da diversi anni senza interventi efficaci, anche se è stata segnalata tramite l’applicazione comunale dedicata. La strada risulta infatti in condizioni critiche, con evidenti danni e buche che richiederebbero un intervento consistente.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Segnalo qui, in quanto sulla inutile applicazione Comuni-Chiamo non accade nulla da anni, che via del Marchesato a Marina di Ravenna è da rifare completamente da zero, senza fare i soliti rattoppi”. Kasim. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Strade dissestate a Marina di Ravenna: "Via del Marchesato è tutta da rifare, altroché rattoppi" Articoli correlati Leggi anche: Radici dei pini. Strade dissestate. Un piano da 2 milioni per Marina Romea Strade del monte piene di buchi: "Basta rattoppi servono interventi definitivi"Dopo la protesta dei camionisti per le strade piene di buche che mettono a rischio la vita e danneggiano i mezzi, a chiedere investimenti è la Cna...