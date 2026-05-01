LIVE Italia-Grecia 11-15 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta

Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto femminile del 2026, si sono affrontate Italia e Grecia. Le azzurre sono partite con un parziale positivo di 3-4, ma hanno subito un parziale di 1-3 nel secondo quarto, che ha fatto aumentare il distacco. La sfida continua con il punteggio di 11-15 a favore delle avversarie, segnando l’inizio del percorso delle italiane in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Le azzurre partono bene con un parziale da 3-4, con una sola rete da recuperare ma con lo svantaggio che si allunga dopo la fine del secondo quarto con un 1-3 che preoccupa e non poco la Nazionale. Nella seconda parte del match, le azzurre ci provano ma non basta con un parziale di 2-3 e con uno, quello finale, da 5-4. FINISCE IL MATCH! SETTEROSA SCONFITTO! 0:24 Il gol di Plevritou chiude il match. ITALIA-GRECIA 11-15. 2:05 Ancora una rete per Santa, adesso il vantaggio torna ad essere elevato quando manca troppo poco tempo. ITALIA-GRECIA 11-14. 3:47 Santa infila la rete da fuori, l’Italia non riesce a riorganizzarsi rapidamente in difesa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 3-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre sotto di una rete dopo i primi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:58 Primo possesso delle ragazze azzurre! FINE PRIMA FRAZIONE 1:09 Nuovo vantaggio per la Grecia,... LIVE Italia-Grecia 6-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre costrette ad una rimonta complessa nell’ultimo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO 0:56 Patra segna un altro rigore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi; Taranto, al Teatro Orfeo fan da tutta Italia per Alex Wise: l'artista in concerto con l’Orchestra della Magna Grecia; Grecia, sisma di magnitudo 5.8 al largo di Creta. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 10-15): il Setterosa va ko! (Europei pallanuoto 2026, 31 gennaio)Diretta Italia Grecia streaming video Rai: orario e risultato live per il Setterosa agli Europei di pallanuoto 2026, oggi sabato 31 gennaio Sconfitta per il Setterosa con il risultato finale di 15-10 ... ilsussidiario.net LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook