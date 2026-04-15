È stato annunciato il calendario della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, che si svolgerà dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La squadra italiana, nota come Setterosa, si prepara a partecipare alla competizione con l’obiettivo di qualificarsi per le Finals. La scorsa stagione, il Settebello maschile si è classificato secondo nelle qualificazioni, mantenendo alta l’attenzione sulla manifestazione femminile.

Negli occhi c’è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in programma dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: il Setterosa punta a sua volta a raggiungere le Finals. L’ Italia è stata inserita nel Gruppo B, ed affronterà la Grecia venerdì 1 alle 20.30, l’Australia sabato 2 alle 20.30 ed i Paesi Bassi domenica 3 alle 18.30, mentre nel Gruppo A sono stati sorteggiati Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. Le prime due di ciascun girone staccheranno il pass al termine della prima fase e poi si giocheranno i piazzamenti, mentre...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World Cup

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