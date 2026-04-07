Pallanuoto l’Italia liquida gli Stati Uniti in World Cup ed è ad un punto dalle Finals
Nella seconda giornata della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, la squadra italiana ha battuto gli Stati Uniti con il punteggio di 15-8 ad Alessandropoli, in Grecia. Con questa vittoria, l’Italia si trova a un solo punto dalla qualificazione alle Finals, che si deciderà nelle prossime gare del girone. La partita ha visto un dominio della squadra italiana sul campo.
Si completa la seconda giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il Settebello liquida gli Stati Uniti per 15-8 e si porta ad un solo punto dalla qualificazione alle Finals. Domani l’Italia dovrà evitare la sconfitta nei tempi regolamentari con la Croazia per regalarsi il passaggio all’atto conclusivo della manifestazione. Nel primo quarto Italia in vantaggio dopo 25? con Cassia, ma Irving a 5’53”, in doppia superiorità, griffa il pareggio. Il Settebello si riporta subito in vantaggio con Dolce dai 6 metri, ma a 3’19” Irving sigla la nuova parità. Azzurri ancora una volta subito avanti con la sassata da distanza siderale di Cassia, ma a 1’27” Daube, in superiorità, griffa il 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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