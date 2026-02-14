Pallanuoto femminile l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori SIS Roma sola in vetta alla Serie A1

L’Ekipe Orizzonte ha battuto il Rapallo ai rigori, dopo un finale al cardiopalma, per una partita molto combattuta che si è decisa all’ultimo secondo. La partita si è conclusa con un punteggio di 17-16, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11. La vittoria permette alle catanesi di salire al secondo posto in classifica, scavalcando le rivali liguri. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha assistito a un match emozionante fino alla fine.

Scontro al vertice da batticuore nell’undicesima giornata, la seconda del girone di ritorno della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte pareggia all’ultimo decimo di secondo contro il Rapallo, poi vince ai rigori (andati ad oltranza), imponendosi per 17-16 (11-11 nei tempi regolamentari) ed agganciando così le liguri al secondo posto in classifica. In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. A -1 dal quarto posto, invece, si porta il Cosenza, che approfitta dello stop delle alabardate e si prende il quinto posto battendo per 19-6 la Nautilus Civitavecchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1 Pallanuoto femminile, SIS Roma e Rapallo restano appaiate in vetta alla Serie A1 La prima giornata di ritorno della Serie A1 di pallanuoto femminile si chiude con le vittorie di SIS Roma e Rapallo. Pallanuoto femminile, Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Pallanuoto femminile, SIS Roma e Rapallo restano appaiate in vetta alla Serie A1; Addio a Giorgio Bartolini, il saluto dell'Ekipe Orizzonte; Pallanuoto femminile, Rapallo vince il derby con Bogliasco; Morto Bartolini, angelo custode dell’Ekipe Orizzonte. Pallanuoto femminile: Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 17-16 d.t.r.Vittoria al cardiopalma per l’Ekipe Orizzonte, che supera 17-16 il Rapallo Pallanuoto dopo i tiri di rigore nel big-match dell’undicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Partita piena di ... napolimagazine.com Pallanuoto femminile, Ekipe Orizzonte-Rapallo, Viacava: Settimana difficile per la scomparsa di Giorgio Bartolini, vogliamo onorarlo fino in fondoGli ultimi giorni hanno lasciato un segno profondo nel cuore di ognuno dei componenti dell’Ekipe Orizzonte, ma la squadra rossazzurra vuole fare di tutto per concentrarsi subito sul campo e ricordare ... napolimagazine.com Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste è stata superata dalla capolista Sis Roma per 14-12. facebook Pallanuoto femminile, A1: Rapallo - Bogliasco 24 - 7. Sabato gioca con l'Equipe x.com