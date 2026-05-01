Il 1 maggio, giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori, comporta cambiamenti nei programmi trasmessi sulla rete Rai. Alcuni show vengono sospesi, mentre altri proseguono come previsto, con modifiche nell’orario di messa in onda. La programmazione si adegua alla ricorrenza, influenzando le trasmissioni di giornata e alcune delle edizioni regolari. Le variazioni interessano diverse fasce orarie e tipologie di contenuti.

Il 1 maggio porta con sé non solo la Festa dei Lavoratori, ma anche alcune modifiche nei palinsesti televisivi Rai. Niente rivoluzioni clamorose, ma piccoli cambiamenti che incidono soprattutto sul daytime di Rai1 e sulla programmazione serale. Gli spettatori più affezionati dovranno fare i conti con qualche assenza temporanea, mentre altri programmi resteranno saldamente al loro posto. Tra conferme e stop improvvisi, la giornata si costruisce su un equilibrio tra tradizione e adattamento alla ricorrenza. Ecco nel dettaglio cosa cambia davvero. Il cambiamento più evidente riguarda Il Paradiso delle Signore, che si ferma per un giorno. La soap pomeridiana di Rai1 non va in onda il 1 maggio, una scelta legata alla giornata festiva e alla rimodulazione del palinsesto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Palinsesti Rai 1 maggio: chi si ferma e chi resta in onda

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