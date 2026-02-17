La Virtus Bologna ha perso terreno nell’ultimo turno di Eurolega, mentre l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria importante. La sconfitta del Panathinaikos contro il Fenerbahçe ha cambiato le posizioni in classifica, creando nuove gerarchie tra le squadre. Nel frattempo, lo Zalgiris ha recuperato alcune posizioni grazie a una serie di vittorie, mentre l’Efes si è avvicinato alle prime posizioni. Le sfide di questa settimana hanno rivoluzionato la graduatoria dopo la 28ª giornata, con alcune squadre che salgono e altre che scendono.

Intensità, finale da brividi, coda polemica e animi accesi (eufemismo). Panathinaikos-Fenerbahce ha ricordato una finale per come è andata avanti, per come l’ha decisa Wade Baldwin con la sua tripla di tabella “jordanesca”, a gambe larghe, e anche per il faccia a faccia innescato dall’esultanza provocatoria della guardia del Fener prontamente stoppata da Lessort, ancora fuori per infortunio ma sempre pronto a “intervenire” con i suoi 2 metri e 6 per 115 chili. Il round 27 è stato frizzante. E ha detto molto altro, purtroppo in negativo per Olimpia e Virtus. Ecco il nostro power ranking: chi sale e chi scende. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Virtus e Olimpia, chi si ferma è perduto: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scende

La Virtus vola con Niang, Pana troppo brutto: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scendeEcco un aggiornamento sul ranking di Eurolega: la Virtus si distingue grazie alle prestazioni di Niang, mentre Pana attraversa un momento difficile.

Virtus infallibile in casa. E ora l'Hapoel capolista: ranking Eurolega, chi sale e chi scendeLa Virtus si conferma imbattibile tra le mura domestiche, mentre l'Hapoel si prende la testa della classifica in Eurolega.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.