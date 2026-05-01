In Palestina, il primo maggio si presenta come una giornata amara per molti lavoratori e laureati. Mentre in altre parti del mondo si celebra la festa dei lavoratori, in questa regione molte persone si trovano senza lavoro e senza opportunità di impiego. La disoccupazione tra i laureati è alta, e le difficoltà economiche colpiscono le famiglie locali. La giornata passa così senza le consuete manifestazioni di protesta o celebrazione.

Terra rimossa In tutto il territorio gli assedi israeliani e la distruzione fanno esplodere la disoccupazione e la miseria. Le storie di Ayman e Ghassan Terra rimossa In tutto il territorio gli assedi israeliani e la distruzione fanno esplodere la disoccupazione e la miseria. Le storie di Ayman e Ghassan Il primo maggio dovrebbe essere una giornata dedicata alla celebrazione dei lavoratori e al riconoscimento dei loro sforzi. In Palestina la dura realtà economica riflette la crisi sempre più grave del mercato del lavoro e livelli di disoccupazione senza precedenti. Secondo l’Ufficio centrale di statistica palestinese, il tasso di disoccupazione in Palestina si attesta intorno al 27,5%, mentre tra i giovani sale bruscamente a quasi il 40%, il che significa che oltre un giovane su tre non riesce a trovare un lavoro.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Palestina, povero primo maggio: lavoratori senza lavoro, laureati senza opportunità

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