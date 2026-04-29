Primo Maggio l’imprenditore Ditto | Nel turismo troppo lavoro senza diritti

In occasione della Festa dei Lavoratori, l’imprenditore del settore turistico ha dichiarato che il comparto dell’ospitalità e della ristorazione si mantiene attivo, anche se molti lavoratori sono impegnati senza adeguate tutele e diritti. La giornata si svolge nel rispetto delle attività commerciali, con il settore che continua a operare normalmente nonostante le criticità evidenziate da alcune rappresentanze sindacali.

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