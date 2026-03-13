Palermo in arte | artigianato in mostra all’Hotel Casena dei Colli

L’Hotel Casena dei Colli di Palermo ospiterà l’evento “Palermo in Arte” nelle giornate del 14 e 15 marzo 2026, con orario dalle 10 alle 20 e ingresso gratuito. La manifestazione sarà dedicata all’artigianato artistico e alle creazioni artigianali, attirando espositori e visitatori interessati a scoprire lavori fatti a mano. L’evento si svolgerà all’interno della struttura alberghiera nel centro della città.

L'Hotel Casena dei Colli di Palermo ospiterà l'evento "Palermo in Arte", una manifestazione dedicata all'artigianato artistico e alle creazioni artigianali, che si terrà nei giorni 14 e 15 marzo 2026, con orario dalle 10 alle 20 a ingresso gratuito.L'evento rappresenta un'importante vetrina per artigiani locali e creativi, offrendo l'opportunità di scoprire pezzi unici, consolidare reti di contatto e promuovere il valore dell'artigianato tradizionale e contemporaneo. Durante le due giornate, i visitatori avranno la possibilità di ammirare esposizioni, partecipare a workshop e vivere un'esperienza immersiva tra arte, tradizione e...