Palermo il meglio dell’artigianato e del vintage a Casena dei Colli

A Palermo, nel fine settimana del 9 e 10 maggio, si svolgerà una mostra mercato presso il Grand Hotel Casena dei Colli, organizzata dall’associazione ArtisticaMente. L’evento metterà in mostra artigianato e prodotti vintage, offrendo l’opportunità di visitare stand dedicati a queste categorie. La manifestazione si terrà all’interno della struttura e sarà aperta al pubblico in entrambe le giornate.

? Cosa sapere L'associazione ArtisticaMente organizza la mostra mercato al Grand Hotel Casena dei Colli il 9-10 maggio.. L'evento promuove l'artigianato siciliano e il mercato vintage tra gioielleria, pittura e lavorazioni legno.. Il 9 e il 10 maggio l’area di Via Villa Rosato, 22 a Palermo ospiterà la mostra mercato ArtisticaMente, un evento dedicato alle eccellenze dell’artigianato siciliano presso il Grand Hotel Casena dei Colli. L’iniziativa, promossa dall’omonima associazione che funge da motore per la valorizzazione del talento locale, aprirà le porte dalle ore 10 alle 20 con ingresso gratuito per tutto il pubblico. Maestria manuale e ricerca del vintage tra i corridoi della Casena dei Colli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, il meglio dell’artigianato e del vintage a Casena dei Colli Notizie correlate Palermo in arte: artigianato in mostra all’Hotel Casena dei ColliL’Hotel Casena dei Colli di Palermo ospiterà l’evento “Palermo in Arte”, una manifestazione dedicata all’artigianato artistico e alle creazioni... ArtisticaMente: mostra di artigianato al Grand hotel Casena dei ColliIl 9 e 10 maggio a Palermo imperdibile appuntamento con ArtisticaMente, la mostra mercato dedicata alle migliori produzioni artigianali siciliane. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Luna di miele in Sicilia: le 6 tappe che rendono il viaggio perfetto; Cannella nuovo sottosegretario alla Cultura. Dichiarazione sindaco Lagalla; Di Palermo: i 4 azzurri in Top 20 hanno abbracciato il professionismo in modo diverso; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 10 a Palermo. Palermo, il messaggio di Ranocchia verso Klinsmann: «Forza Jonathan, ti auguro il meglio»Si è espresso anche Filippo Ranocchia in merito all'episodio che lo ha visto coinvolto nei minuti finali della partita, vinta dal Palermo con il Cesena per 2-0, con il portiere bianconero Jonathan Kli ... forzapalermo.it Cefpas, il Siad-Csa-Cisal: Serve garantire la funzionalità dell’entePALERMO – Il Cefpas è una struttura fondamentale per la formazione dei sanitari siciliani ma anche per il supporto offerto alle Asp dell’Isola e per lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico. P ... livesicilia.it Inzaghi cambia alcuni interpreti del suo Palermo per la gara partita con il Catanzaro. Ecco le probabili formazioni - facebook.com facebook Interpello nazionale per supplenza cdc A042 – Palermo (PA) x.com