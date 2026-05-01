ArtisticaMente | mostra di artigianato al Grand hotel Casena dei Colli
Il 9 e 10 maggio si svolge a Palermo ArtisticaMente, una mostra mercato che presenta le principali produzioni artigianali siciliane. L'evento si tiene presso il Grand Hotel Casena dei Colli e propone esposizioni di oggetti realizzati a mano da diversi artigiani locali. Durante le due giornate, i visitatori possono ammirare e acquistare creazioni provenienti da vari settori dell'artigianato siciliano.
Il 9 e 10 maggio a Palermo imperdibile appuntamento con ArtisticaMente, la mostra mercato dedicata alle migliori produzioni artigianali siciliane.L’iniziativa si terrà nell’incantevole cornice del Grand Hotel Casena dei Colli (Via Villa Rosato, 22) con orario continuato dalle 10 alle 20. La.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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