ArtisticaMente | mostra di artigianato al Grand hotel Casena dei Colli

Il 9 e 10 maggio si svolge a Palermo ArtisticaMente, una mostra mercato che presenta le principali produzioni artigianali siciliane. L'evento si tiene presso il Grand Hotel Casena dei Colli e propone esposizioni di oggetti realizzati a mano da diversi artigiani locali. Durante le due giornate, i visitatori possono ammirare e acquistare creazioni provenienti da vari settori dell'artigianato siciliano.