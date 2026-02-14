La Pianese è spietata! Gioia Birindelli | Volevamo fortemente questa vittoria

La Pianese ha conquistato una vittoria importante, spinta dalla determinazione di Gioia Birindelli, che ha ammesso:

"Volevamo fortemente questa vittoria": la Pianese ha gettato in campo la rabbia per le ultime due sconfitte e con un’altra bella prova di squadra, si è messa alle spalle il passato, per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. "Il Perugia ha giocato una buona partita – dice il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto) –, ma noi, forse perché giocavamo in casa e spinti dalla voglia di riscatto, ci abbiamo messo qualcosa in più. Sostenuti anche dai nostri tifosi che ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto. La loro vicinanza la sentiamo ogni giorno". "Non ero preoccupato per le sconfitte – prosegue –, perché la squadra ha sempre fatto la partita, è sempre stata in campo in maniera corretta e con grande equilibrio, commettendo però dei piccoli errori che l’anno castigata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

