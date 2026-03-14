Sconfitta a Monza Inzaghi elogia comunque i suoi | Se giochiamo così andremo lontano

Il Monza ha battuto il Palermo 3-0 nella partita disputata a Monza, risultato che permette alla squadra di rimanere al secondo posto in classifica, con un vantaggio di sei punti sui rosanero. Inzaghi ha commentato positivamente la prestazione dei suoi, sottolineando che se la squadra continuerà a giocare così, potrà ottenere risultati importanti nel prosieguo del campionato.

Il commento dell'allenatore rosanero al termine del match contro i brianzoli: “Per me è stato il miglior primo tempo della stagione, sono soddisfatto ma dispiaciuto per il risultato. Una partita stregata per noi” Una sconfitta amarissima che allontana il secondo posto in maniera sensibile: il Monza ha battuto 3-0 (come all'andata al Barbera) il Palermo e con questo successo si riporta a +6 sui rosanero, consolidando il secondo posto. La squadra di Inzaghi ci ha provato: un buonissimo primo tempo, una ripresa di “generosità” e reazione, nonostante lo svantaggio. Non è bastato per uscire con punti in tasca dall'U Power: adesso si torna subito in campo, martedì sera contro la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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