Palermo inarrestabile | 3-0 all’Entella Ranocchia e Pohjanpalo trascinano i rosanero verso i playoff

Il Palermo ha battuto l’Entella 3-0 al Barbera, portando a casa una vittoria convincente. La causa è stata l’ottima prestazione di Ranocchia e Pohjanpalo, che hanno segnato due dei tre gol. La squadra di casa ha mostrato grande energia e determinazione, spinta dal pubblico presente allo stadio. L’incontro si è svolto sabato 14 febbraio 2026 e ha visto i rosanero dominare fin dai primi minuti.

Palermo Trionfa sull'Entella: Ranocchia e Pohjanpalo Decisivi nel 3-0 al Barbera. Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria in casa contro la Virtus Entella, imponendosi per 3-0 al Barbera sabato 14 febbraio 2026. La prestazione, caratterizzata da un dominio tattico e dalla precisione sotto porta, ha permesso ai rosanero di raggiungere il Monza a 48 punti in classifica, rilanciando le ambizioni di playoff. Decisivi i gol di Pohjanpalo, Ranocchia e Pierozzi. Una Partita Senza Storia: Il Palermo Domina dall'Inizio. La sfida al Barbera si è svolta in un clima di attesa, con una temperatura di 13 gradi e una leggera probabilità di pioggia.