Inaugurata la Galleria Savoia | la nuova piazza urbana nel cuore di Marina Centro è realtà

Venerdì 10 aprile è stata inaugurata la Galleria Savoia, un nuovo spazio nel cuore di Marina Centro a Rimini. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’edificio è stato aperto al pubblico, offrendo un ambiente rinnovato e funzionale. La piazza urbana, che si trova nelle vicinanze, si integra ora con la galleria, creando un punto di riferimento per chi desidera incontrarsi, mangiare o semplicemente passeggiare.

Da venerdì, 10 aprile, Rimini ha un nuovo spazio da vivere nel cuore di Marina centro. Dopo l’inaugurazione ufficiale, la Galleria Savoia ha aperto le sue porte al pubblico, tornando a nuova vita con un volto completamente rinnovato e una vocazione chiara: diventare un luogo di incontro, gusto e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona CappucciniArezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a... Inaugurata una nuova pinacoteca nel cuore dell'ospedale di VeneziaAll'interno venti grandi tele e otto sculture provenienti dall'isola di San Clemente.