Il mare, prima ancora di essere geografia, è immaginazione. Ed è proprio da qui che riparte la terza edizione di ’ Pagine d’aMare ’, l’iniziativa letteraria che arriva a Pisa venerdì 8 con l’obiettivo di raccontare il mare in tutte le sue forme, tra storie, idee e visioni. Non una semplice rassegna, ma un’occasione per rimettere al centro un elemento che, per un Paese come l’Italia, è molto più di un orizzonte da osservare. Nella cornice della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la manifestazione metterà insieme narrativa e saggistica per dare voce a un tema che non è mai solo uno sfondo suggestivo. Il mare rappresenta identità, lavoro, memoria collettiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Pagine d’aMare’. Una rassegna oltre la superficie

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