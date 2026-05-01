PAGELLE | Empoli-Avellino Daffara migliore in campo | male l’attacco

Allo stadio Castellani, l’Avellino è uscito sconfitto in una partita che resta nella memoria più per come si è sviluppata che per il punteggio finale. La squadra ha mostrato difficoltà offensivamente, mentre tra i singoli si è distinto Daffara, considerato il miglior in campo. La gara ha avuto un andamento complicato, con un risultato che influisce sul morale e sulla classifica della formazione ospite.

Tempo di lettura: 4 minuti Al “Castellani” l’Avellino esce con una sconfitta che pesa più per come è maturata che per il risultato in sé. La squadra di Davide Ballardini alterna buone fasi a blackout evidenti, senza mai trovare continuità. A tenere in piedi i biancoverdi ci pensa Daffara, protagonista con interventi decisivi e con il doppio rigore parato a Shpendi, episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Ma la reazione non arriva. Daffara 7,5. Nel primo tempo tiene a galla la squadra con interventi decisivi. Trasmette sicurezza tra i pali anche nei momenti più complicati. Nella ripresa diventa protagonista assoluto. Ipnotizza Shpendi dal dischetto, non una ma due volte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PAGELLE | Empoli-Avellino, Daffara migliore in campo: male l’attacco Notizie correlate Leggi anche: Empoli-Avellino, Daffara titolare: 3.000 tifosi irpini per sognare i playoff Empoli-Avellino, è vigilia: ballottaggio in attacco per BallardiniTempo di lettura: 2 minutiVigilia carica di tensione e significato per l’Avellino, atteso domani pomeriggio al “Castellani” per una sfida che può... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pagelle Avellino-Padova: eroe Russo (8), Izzo concreto (6,5). Ballardini, ok il modulo (7); Pagelle V. Entella-Avellino: meraviglia di Russo (8), demone Cancellotti (7,5). Balla, non ti fermare (8); Pagelle Venezia-Avellino: Tutino e Le Borgne, che ingenuità (4). Ballardini, il piano partita è un fallimento (5); Pagelle Avellino-Sudtirol: finalmente Patierno (7,5), Izzo decisivo (7). Ballardini vola (6,5). Empoli-Avellino 1-0, le pagelle: Daffara super, Fontanarosa delude, Biasci e Insigne insufficientiAvellino battuto a Empoli da un gol di Lovato. Daffara evita un passivo peggiore, parando anche un rigore. Fontanarosa delude, Biasci non vede palla, Insigne anonimo. Le pagelle di Empoli-Avellino 1-0 ... msn.com Empoli-Avellino 1-0, le pagelle: Ceesay imprendibile, Shpendi spreca. Fontanarosa horrorRisultato finale: EMPOLI-AVELLINO 1-0 EMPOLI Fulignati 6.5 - Poco coinvolto da un avversario che calcia pochissimo. È però fenomenale sulla. tuttomercatoweb.com Live: Empoli 1-0 Avellino Goal: Lovato (58') Data Free: https://matchcorner.live/EMP-AVE - facebook.com facebook Empoli Carlo Castellani 15:00 Empoli Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com