Empoli-Avellino è vigilia | ballottaggio in attacco per Ballardini

Domani pomeriggio si gioca la partita tra Empoli e Avellino al “Castellani”. La squadra ospite si presenta con alcune variazioni in attacco, tra cui un ballottaggio tra due giocatori principali. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con l’Avellino che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La partita ha suscitato aspettative e tensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Vigilia carica di tensione e significato per l’ Avellino, atteso domani pomeriggio al “Castellani” per una sfida che può indirizzare il destino del rush finale. Contro l’ Empoli, i biancoverdi cercano punti pesanti in chiave playoff, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Il tecnico Davide Ballardini deve ancora una volta fare i conti con le assenze. Non ci sarà Lorenco Simic: il centrale croato resterà ai box fino al termine della regular season, con un possibile rientro legato esclusivamente alla post-season. Davanti a Daffare – assente Antony Iannarilli per sintomi influenzali – sarà confermata la coppia difensiva già vista contro il Bari, con Patrick Enrici al fianco di Armando Izzo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Empoli-Avellino, è vigilia: ballottaggio in attacco per Ballardini Notizie correlate Avellino, sfida decisiva a Empoli: Ballardini punta ai playoff? Cosa sapere L'Avellino di Ballardini riprende gli allenamenti al Partenio per la sfida contro l'Empoli. Avellino, Ballardini: "Contento per l'entusiasmo dei tifosi. Empoli, squadra molto attrezzata e strutturata"Reduce da due vittorie consecutive, l'Avellino è pronto a sfidare l'Empoli nella 37esima giornata di campionato di Serie B, la penultima della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'arbitro di Empoli-Avellino: in stagione ha diretto Inter-Juventus; Serie B, esame da A per il Monza contro il Modena. Avellino-Bari senza sconti, il programma del weekend; Lombardo: Sampdoria, a Cesena come se fosse l'ultima partita; Bremer: Vincere metterebbe le basi per fare meglio in futuro Serie A Enilive. Caserta presenta Empoli-Avellino: «È la partita dell’anno, dobbiamo fare tre punti»Ultima chiamata al Castellani. Fabio Caserta non lascia spazio a interpretazioni alla vigilia della sfida contro l’Avellino, un match che può decidere il destino dell’Empoli. Il tecnico azzurro, inter ... ilovepalermocalcio.com Pronostico Empoli-Avellino: la salvezza all’ultima giornataEmpoli-Avellino è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Fabio Caserta, tecnico dell’Empoli, sa benissim ... ilveggente.it Sport Channel 214. . L'attesa sta per finire: domani alle 15 l'Avellino sarà di scena ad Empoli con oltre 3000 tifosi al seguito. Il sogno playoff è sempre più forte ed il calcio in questa provincia resta l'unico collante capace di unire davvero tutti. - facebook.com facebook