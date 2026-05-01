Empoli-Avellino Daffara titolare | 3.000 tifosi irpini per sognare i playoff

Alle 15:00 di oggi, venerdì 1° maggio, si disputa la 37ª giornata di Serie BKT con la sfida tra Empoli e Avellino. I tifosi irpini, circa 3.000, sono presenti allo stadio per sostenere la squadra in vista dei playoff. Tra le novità, Daffara scende in campo come titolare, mentre l’Avellino si presenta con alcuni infortunati. La partita si gioca in un clima di entusiasmo e speranza per il proseguimento della stagione.

L'Avellino arriva a Empoli con qualche pezzo rotto. Oggi, venerdì 1° maggio, ore 15:00, si gioca la 37ª giornata di Serie BKT. I playoff sono lì. Tremila tifosi hanno preso la strada della Toscana.Assenti e infortuni: chi manca nelle fila irpineIannarilli sta a casa. Febbre. Niente Castellani per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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