Concertone del Primo Maggio 2026 i big confermati | da Cocciante ai Litfiba

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si avvicina e sono stati annunciati i principali artisti che si esibiranno sul palco. Tra i nomi confermati ci sono Cocciante e i Litfiba, insieme ad altri musicisti. L’evento si terrà come di consueto, attirando un vasto pubblico e rappresentando un momento di musica e di confronto pubblico. L’appuntamento si svolgerà in una location tradizionale, con organizzazioni che hanno comunicato ufficialmente i dettagli della line-up.

Tutto pronto per l’appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Un palco su cui, ogni anno, la musica smette di essere solo intrattenimento e accende una riflessione collettiva. Attraverso live, piazza e racconto collettivo, il Concertone resta uno degli eventi più riconoscibili della primavera italiana, unendo generazioni e linguaggi diversi senza perdere identità. Anche nel 2026, l’obiettivo è lo stesso: mettere al centro le voci e le storie di chi la musica la vive e la usa per leggere il presente. L’edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, parte da una domanda molto concreta: che forma ha oggi il lavoro, mentre tutto cambia alla velocità dell’intelligenza artificiale? Scopriamo gli artisti sul palco.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba Notizie correlate Concertone Primo Maggio Roma 2026: tornano i Litfiba storici sul palco di San GiovanniIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; Concertone del primo maggio, la formazione storica dei Litfiba sul palco di San Giovanni; Concerto Primo Maggio 2026: Litfiba, Emma Nolde e La Niña nel cast del Concertone di Roma. Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai LitfibaTutto pronto per l’appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Un palco su cui, ogni anno, la musica smette di essere solo intrattenimento e accende una riflessione collettiva. Attraverso live, p ... dilei.it Cocciante al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma con la reunion dei LitfibaCocciante e la reunion dei Litfiba arricchiscono il Concertone del Primo Maggio, tra musica live e dibattito sul lavoro ... it.blastingnews.com Litfiba: reunion della formazione storica al Concertone del Primo Maggio #Litfiba #1M2026 x.com Litfiba: reunion della formazione storica al Concertone del Primo Maggio - facebook.com facebook