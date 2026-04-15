Concertone del Primo Maggio 2026 i big confermati | da Cocciante ai Litfiba

Da dilei.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si avvicina e sono stati annunciati i principali artisti che si esibiranno sul palco. Tra i nomi confermati ci sono Cocciante e i Litfiba, insieme ad altri musicisti. L’evento si terrà come di consueto, attirando un vasto pubblico e rappresentando un momento di musica e di confronto pubblico. L’appuntamento si svolgerà in una location tradizionale, con organizzazioni che hanno comunicato ufficialmente i dettagli della line-up.

Tutto pronto per l’appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Un palco su cui, ogni anno,  la musica smette di essere solo intrattenimento e accende una riflessione collettiva. Attraverso live, piazza e racconto collettivo, il Concertone resta uno degli eventi più riconoscibili della primavera italiana, unendo generazioni e linguaggi diversi senza perdere identità. Anche nel 2026, l’obiettivo è lo stesso: mettere al centro le voci  e le storie di chi la musica la vive e la usa per leggere il presente. L’edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, parte da una domanda molto concreta: che forma ha oggi il lavoro, mentre tutto cambia alla velocità dell’intelligenza artificiale? Scopriamo gli artisti sul palco.🔗 Leggi su Dilei.it

concertone del primo maggio 2026 i big confermati da cocciante ai litfiba
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