Canzonissima le pagelle della quinta puntata | Arisa si emoziona e dimentica una strofa 9 Balivo scatenata 7

Sabato 18 aprile è andata in onda la quinta puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci su Rai1. Durante la serata, sono stati assegnati i voti ai vari concorrenti, con Arisa che si è emozionata e ha dimenticato una strofa, ricevendo un punteggio di 9. La conduttrice, invece, si è mostrata molto energica e coinvolgente, ottenendo un voto di 7. La trasmissione ha portato musica e qualche imprevisto, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Anche sabato 18 aprile è tornato il consueto appuntamento con Canzonissima capitanato da Milly Carlucci: lo show musicale ha acceso la prima serata di Rai1 regalando come sempre tante emozioni, ma anche qualche piccolo colpo di scena. Dalla presenza di Riccardo Cocciante alla sorpresa della conduttrice a Irene Grandi, anche questo quinto appuntamento ha regalato momenti intensi: i concorrenti hanno conquistato pubblico e giuria con esibizioni di grande impatto, capaci più volte di far scendere qualche lacrima. Ma c’è anche chi, come Elettra Lamborghini, ha dovuto vedersela con qualche problema tecnico e qualche domanda scomoda. La prossima tappa di Canzonissima, prevista per sabato 25 aprile, sarà l’ultima di questa fortunata stagione.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Canzonissima, le pagelle della quinta puntata: Arisa si emoziona e dimentica una strofa (9), Balivo scatenata (7) Notizie correlate Canzonissima, le pagelle della terza puntata: Arisa “zerbino” (9), gaffe di Gassman (5)Storie di scelte e svolte quelle portate dagli interpreti nella terza puntata di Canzonissima, la versione rivisitata del celebre varietà che ha... Canzonissima, le pagelle della seconda puntata: l’omaggio a Gino Paoli (10), Arisa magistrale (9)Secondo appuntamento per Canzonissima, versione rivisitata del celebre varietà che ha fatto la storia della tv italiana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Canzonissima 2026, le pagelle della quarta puntata (11 aprile); Canzonissima 2026, quarta puntata: le pagelle dell'11 aprile; Canzonissima, pagelle: Arisa è emozione pura (8), Michele Bravi si ribella (7), la 'rissa' FIaldini-Izzo (6); Canzonissima, pagelle quinta puntata: Elettra Lamborghini sabotata (4), Jalisse inguaribili romantici (8), Gassmann vince imitando Vasco (5). Canzonissima, le pagelle: Leo Gassmann strazia Vasco (4), Elettra Lamborghini Carrà wannabe (4), Arisa ex figlia sbagliata (8), Riccardo Cocciante toccata e fuga (6)La messa è quasi finita, andate in pace. Se ci riuscite. Cala il sipario sulla quinta stazione della via crucis di Canzonissima 2026, l’esperimento di Rai1 con cui ... ilmattino.it Canzonissima, le pagelle: Arisa fa piangere senza voce (9), Milly Carlucci regina dello show (8), Balivo fa scintille (7)Nella puntata del 18 aprile di Canzonissima tante emozioni e qualche errore, ma l'attenzione è tutta su Arisa, Milly e Caterina (in lacrime): le pagelle ... libero.it La messa è quasi finita, andate in pace. Se ci riuscite. Cala il sipario sulla quinta stazione della via crucis di “Canzonissima 2026”, l’esperimento di Rai1 con cui Milly Carlucci tenta il miracolo impossibile: frullare un pò di “Ballando con le stelle”, un pò di “Ora o facebook Una serata straordinaria grazie a tutti #canzonissima @canzonissimarai x.com