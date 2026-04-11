Pescara-Sampdoria 1-2 Delfino rimontato e beffato nel finale | cronaca tabellino e voti

Nel match tra Pescara e Sampdoria, i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a un rigore di Di Nardo alla fine del primo tempo. Tuttavia, nella ripresa, la Sampdoria ha segnato due volte con Conti e Depaoli, recuperando lo svantaggio e rimontando la partita. La squadra di casa ha subito la rimonta negli ultimi minuti, lasciando il campo con una sconfitta difficile da digerire.

La beffa è di quelle dure da digerire. Dopo aver avuto in pugno la partita fino agli scampoli finali, conducendo le danze grazie al rigore realizzato da Di Nardo a fine primo tempo, il Pescara si è fatto rimontare dalla Sampdoria (reti di Conti e Depaoli) ed ha lasciato lo scontro diretto ai.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Pescara-Catanzaro 0-2, crisi senza fine per il Delfino: cronaca, tabellino e voti Cesena-Pescara 2-0, l'anticipo di B è bianconero: cronaca, tabellino e votiMinimo sforzo e massima resa per il Cesena che con una rete per tempo di prende l'anticipo di B e condanna al ko il Pescara.