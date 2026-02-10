Pescara-Catanzaro 0-2 crisi senza fine per il Delfino | cronaca tabellino e voti

Il Pescara incassa due gol e perde ancora, questa volta in casa contro il Catanzaro. La squadra sembra senza pace e si trova sempre più in fondo alla classifica. La crisi continua, e il divario con le altre squadre si allarga. I tifosi restano delusi e preoccupati per il futuro.

Altro giro, altra corsa ma medesimo esito. Altre 2 reti incassate, altra sconfitta. E ultimo posto confermatissimo. La serata del turno infrasettimanale contro il Catanzaro è stata amarissima per il Pescara, caduto per 2-0 sotto i colpi di Iemmello e alesi. E adesso la notte è davvero nerissima..

