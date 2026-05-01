Over 10.000 pizze gratuite | un record mondiale di solidarietà a Napoli!

A Napoli si è svolto un evento che ha distribuito oltre diecimila pizze gratuite, stabilendo un record mondiale di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto numerosi volontari e partecipanti, con l’obiettivo di portare aiuto e un momento di convivialità alle persone presenti. La giornata è stata caratterizzata da un grande spettacolo di collaborazione e spirito di comunità, attirando l’attenzione di media nazionali e internazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Evento che Riscrive la Storia della Pizza: 10.000 Pizze per la Solidarietà Il 29 e 30 giugno 2026, la storica Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si trasformerà in un palcoscenico straordinario per il mondo della pizza e della solidarietà. In occasione di un evento unico nel suo genere, si mira a entrare nel Guinness World Records con una panificazione di 10.000 pizze donate a scopo benefico. Questo evento, patrocinato dal Comune di Sant’Antonio Abate e sotto la guida della sindaca Ilaria Abagnale, rappresenta un’occasione imperdibile per sostenere le cause sociali attraverso la tradizionale arte della pizza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Over 10.000 pizze gratuite: un record mondiale di solidarietà a Napoli! Notizie correlate Napoli di corsa come New York. In 10.000 alla Half Marathon, indotto di 7 milioni e anche il record italiano con CrippaNapoli ci ha preso gusto: terzo record italiano in quattro anni per la Half Marathon. Nadia Battocletti prima nel ranking mondiale dei 10.000 metriLa 25enne trentina è in vetta alla graduatoria grazie all’oro europeo di Roma 2024 e all’argento mondiale di Tokyo 2025. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi e Confronto. Pizze pagate 10.000 Bitcoin nel 2010, oggi valgono un mld di dollari/ L’errore più grande di sempre?Il prossimo 22 maggio 2025 ricorrerà il Bitcoin Pizza Day, celebrando il giorno in cui due pizze vennero pagare un miliardo di dollari Era il 22 maggio del 2010 quando due pizze grandi nel locale ... ilsussidiario.net Due pizze per 10.000 Bitcoin: 15 anni fa la storia che ha cambiato la finanza digitale. Oggi valgono più di un miliardo di dollariPNY RTX 5080 Slim OC, sembra una Founders Edition ma non lo è La PNY GeForce RTX 5080 Slim OC si distingue nel panorama delle GPU di fascia alta per il design compatto a due slot, ispirato alla NVIDIA ... hwupgrade.it