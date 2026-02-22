Napoli di corsa come New York In 10.000 alla Half Marathon indotto di 7 milioni e anche il record italiano con Crippa

Napoli ha attirato 10.000 runner alla Half Marathon, grazie all’aumento dell’afflusso turistico e all’organizzazione migliorata. La corsa ha generato un indotto di oltre 7 milioni di euro, coinvolgendo anche atleti di livello internazionale. Durante la gara, un atleta ha battuto il record italiano, confermando il crescente rilievo della città nel mondo delle corse su lunga distanza. La partecipazione si è confermata come uno degli eventi sportivi più popolari della regione.

Napoli ci ha preso gusto: terzo record italiano in quattro anni p er la Half Marathon. Diecimila partecipanti, un indotto che nel 2025 ha fatto registrare oltre 6 milioni di euro. Il 52% che viene dall’estero. Turismo sportivo che sdi ripete ogni anno perché, a differenza del turista tradizionale, chi corre torna sul luogo del “delitto”, chi visita probabilmente l’anno successivo andrà a visitare una località differente. Ed allora Napoli si riscopre una delle capitali del running italiane grazie a Napoli Running ed a Carlo Capalbo, organizzatore napoletano che i casi della vita hanno portato a Praga dove su un fogliettino di carta in un bar assieme ad Emil Zatopek e Gelindo Bordin ha fatto uscire Praga dal comunismo reale aprendola al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Yeman Crippa, nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half MarathonYeman Crippa ha stabilito un nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, fermando il cronometro a 59:01.

Giro d’Italia, Napoli star l’incanto della corsa rosa: «Città in mondovisione»Nel 2026 il capoluogo partenopeo sarà capitale del Giro d’Italia. Di nome e di fatto. Nell’anno, appunto, di Napoli Capitale Europea dello Sport, gli organizzatori della corsa rosa hanno designato ... ilmattino.it

Napoli, la corsa dei bolidi sul lungomare: il sogno è la Formula E a BagnoliIn mattinata la gara dei kart, dopo il tramonto i bolidi che sfrecciano sul lungomare per le prove del gran premio rally e velocità. Il Racing Show Napoli ha scaldato così i motori in vista del clou ... napoli.repubblica.it

