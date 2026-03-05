Nadia Battocletti prima nel ranking mondiale dei 10.000 metri

Nadia Battocletti, atleta trentina di 25 anni, si trova al primo posto nel ranking mondiale dei 10.000 metri. La posizione è stata conquistata grazie alla vittoria dell’oro ai campionati europei di Roma 2024 e all’argento ai mondiali di Tokyo 2025. La sua presenza in cima alla classifica riflette i risultati ottenuti nelle recenti competizioni internazionali.

La 25enne trentina è in vetta alla graduatoria grazie all’oro europeo di Roma 2024 e all’argento mondiale di Tokyo 2025. Stagione già brillante con il bis al World Cross Tour e i record italiani su 1500 e 3000. A marzo i Mondiali Indoor di Torun. Nadia Battocletti è la regina del mezzofondo mondiale sulla carta. La 25enne trentina guida il ranking World Athletics dei 10.000 metri con 1.334 punti, confermandosi tra le protagoniste assolute della specialità a livello internazionale. Il punteggio è calcolato sulla media delle due migliori prestazioni ottenute nel biennio precedente. Per Battocletti pesano in modo decisivo due risultati di altissimo livello: la vittoria agli Europei di Roma 2024 con il tempo di 30:51. 🔗 Leggi su Sportface.it

Nadia Battocletti e Federico Riva da record a Lievin! Fabbri batte Kovacs, cade un primato mondialeVa in archivio una serata a forti tinte azzurre nel meeting francese di Lievin, penultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026...

Impresa di Nadia Battocletti, Argento nei 10000 | Mondiali di Atletica 2025

Temi più discussi: Festa del Cross tricolore 2026, è ancora Battocletti show!; Valeria Straneo: Avevo una disfunzione genetica. Nadia Battocletti ha mantenuto l’umiltà; Sostenibilità: promosso il Golden Gala; La probabile squadra italiana per i mondiali al coperto di Torun.

Nadia Battocletti, ancora tricolore! Bene i TrentiniLa Festa del Cross di Selinunte saluta anche l'argento under 23 di Mauro Dallapiccola e di Licia Ferrari tra le junior; duplice bronzo nel cross corto per Giovanni Gatto e Ayoub Taissir ... ladigetto.it

Nadia Battocletti, altro record italiano a Madrid: eguaglia quello dei 1500 indoor di Marta Zenoni. Ok SimonelliNadia Battocletti a Madrid debutta indoor firmando il settimo record italiano personale, eguagliando lo stesso tempo sui 1500 ottenuto da Marta Zenoni. sport.virgilio.it

Valeria Straneo si racconta ai microfoni di OA Sport: rivelazioni sulla sua carriera e valutazioni sull'attualità, come su Nadia Battocletti - facebook.com facebook

TRIS DI REGINE Nadia Battocletti conquista il sesto titolo italiano consecutivo nella corsa campestre. Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour nel salto in lungo. Zaynab Dosso è la prima azzurra sotto i 7 secondi nei 60 metri. ABBIAMO SOLO CAMPIONE x.com