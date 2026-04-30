A poche giornate dalla fine del campionato di Serie A, la squadra locale ha dichiarato che non intende diventare la filiale di nessuno. Il direttore sportivo ha ribadito l’indipendenza del club e la volontà di mantenere la propria identità, respingendo eventuali proposte di partnership o cessioni di quote. La squadra si prepara alla prossima sfida di campionato, con l’obiettivo di concludere la stagione mantenendo la propria autonomia.

Alle porte di una trentacinquesima giornata di Serie A che ci conduce noiosamente al termine di una stagione amara per tutto il calcio italiano, le notizie più inebrianti vengono dalle categorie minori, e in particolare dall’ Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, protagonista di un’euforica festa dopo il matematico accesso in Serie C. Il risultato è storico, la squadra di Ostia non varcava le soglie della Serie D da 35 anni, con l’ultima esperienza a inizio anni ’90 in C2, ma De Rossi ha voluto mettere le cose in chiaro fin da subito. Qui di seguito riportate le sue parole dette durante la conferenza stampa pre Atalanta-Genoa. Nessun legame con altre società.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - De Rossi sull’Ostiamare: “Non saremo la succursale di nessuno”

Notizie correlate

L’Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: “Felicissimo per i ragazzi”(Adnkronos) – Grande festa per per l'Ostiamare che ha vinto il suo girone di Serie D e ha conquistato la promozione in Serie C dopo 35 anni.

L’impresa di De Rossi: l’Ostiamare vola in Serie C e rilancia il litorale? Cosa sapere L'Ostiamare di Daniele De Rossi ottiene la promozione in Serie C il 26 aprile.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi; Ostiamare promosso in Serie C, De Rossi festeggia in lacrime a Genova: Voglio tornare dai ragazzi; De Rossi e la battuta in diretta tra Genoa e Ostiamare: Mi scoppia il cuore...; Ostiamare in serie C, De Rossi alla festa promozione: tifosi in delirio.

De Rossi chiarissimo sulla sua Ostiamare: Non siamo sotto schiaffo o la succursale di nessuno. Nessun satellite o Roma Under 23...L'allenatore del Genoa presenta la partita contro l'Atalanta: prima scherza per un'ape in sala, poi si fa serissimo sia nelle vesti di tecnico che in quelle di proprietario. Tutte le sue parole ... corrieredellosport.it

De Rossi: Ostiamare non è la succursale di nessuno, niente Roma Under 23. Baldanzi out, non possiamo dire ok svacchiamoGli obiettivi stagionali del Genoa sono stati centrati grazie al lavoro di Daniele De Rossi. L'allenatore dei rossoblu, oltre che proprietario dell'Ostiamare neo-promosso in Serie C, è intervenuto in ... calciomercato.com

Tra rientri e infortuni, De Rossi fa il punto sull'infermeria rossoblù: annunciata un'assenza pesante - facebook.com facebook