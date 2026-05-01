A Ostia, le autorità annunciano che la ripresa delle attività partirà il 10 maggio, anche se molte strutture rimangono ancora chiuse. Attualmente sono in corso diverse contestazioni per abusi edilizi, con alcuni ricorsi giudiziari ancora pendenti. L’assessore ha commentato che la fase attuale è difficile ma indispensabile, sottolineando che non ci saranno sconti per le irregolarità commesse.

Metà stabilimenti ancora chiusi, contestazioni di abusi edilizi e ricorsi giudiziari pendenti. Ostia riparte il 10 maggio ma col freno a mano tirato. A spiegare cosa sta succedendo è l'assessore capitolino al Patrimonio, Tobia Zevi. Assessore, è l'inizio di stagione che si aspettava? «La data di apertura della stagione è stata stabilita dal Governo, che l'ha fissata al 17 maggio. Noi, confidando nel bel tempo e sperando in un grande afflusso già da questo weekend, la abbiamo anticipata al 10, il massimo che la legge consente, e permettiamo di aprire già da domani agli operatori che ne fanno richiesta. Insomma, vogliamo aprire il prima possibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, parla l'assessore: "Fase dura ma necessaria. Niente sconti sugli abusi"

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