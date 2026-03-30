Il governo si avvicina alla conclusione della sua fase finale, ma all’interno della sinistra non si trova ancora un accordo su un programma condiviso. La situazione politica rimane stabile in termini di numeri, anche se non si registrano segnali di una spinta decisa verso nuove iniziative. La dinamica appare più che altro di mantenimento, senza movimenti significativi in avanti.

Il motore gira ancora, ma senza accelerazioni. La politica italiana si muove in una zona grigia, dove la tenuta dei numeri convive con l’assenza di slancio. Il centrodestra resta competitivo, ma mostra segni di fisiologico logoramento dopo la batosta referendaria, mentre il centrosinistra appare in ebollizione senza una direzione chiara. Per leggere questa fase sospesa, Formiche.net ha intervistato Damiano Palano, direttore di Aseri, che offre una chiave interpretativa netta sui rapporti di forza e sulle prospettive politiche dei prossimi mesi. Professor Palano, che stato di salute ha oggi il centrodestra? Lo stato di salute nel Paese è relativamente stazionario. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Governo alla fase finale, ma a sinistra non c’è un programma comune. Parla Palano (Aseri)

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