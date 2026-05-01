ospedali senza infermieri

Per avviare i due nuovi ospedali di comunità a Merate e Introbio sono stati avviati i processi di assunzione del personale infermieristico necessario. La procedura coinvolge il reclutamento di professionisti con contratti specifici per garantire l'apertura e il funzionamento delle strutture. La selezione e le assunzioni sono in corso, con l'obiettivo di completare le operazioni prima dell'apertura ufficiale.

Per aprire i due nuovi Ospedali di comunità di Merate e di Introbio vengono reclutati gli infermieri in servizio nei presidi per acuti, dove vengono cioè curati pazienti con patologie a rapida evoluzione e che necessitano di assistenza urgenza, che sono il Manzoni di Lecco e il Mandic di Merate, dove già gli infermieri scarseggiano e per questo sono stati ridotti sia servizi sanitari, sia posti letto per i ricoveri. Significa che l’attività ospedaliera verrà ulteriormente ridimensionata, con meno degenti, meno interventi, meno esami e visite specialistiche e tempi di attesa più lunghi. "È una follia – denuncia Ercole Castelnuovo, veterano dei sindacalisti della Rsu dell’ Asst di Lecco -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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