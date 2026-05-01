Ospedali di Comunità è scontro | La sanità territoriale è in bilico

Gli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano sono stati messi a bando, suscitando proteste da parte del Movimento 5 Stelle che ha parlato di un rischio per la sanità territoriale. La questione ha scatenato un acceso confronto politico, con accuse di possibile privatizzazione dei servizi sanitari. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra le forze politiche, evidenziando tensioni sul futuro della rete ospedaliera locale.

Gli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano finiscono a bando, " sanità territoriale in bilico" per i 5 Stelle, è scontro politico sulla " privatizzazione ". Al centro del caso, la gara europea "per l’affidamento dei servizi clinico-assistenziali" nelle due strutture, firmata Asst Melegnano-Martesana. Una decisione che ha subito acceso il botta e risista con il Movimento. La procedura, prevista per una durata di 72 mesi, riguarda la gestione operativa dei due poli sanitari, nati nell’ambito del potenziamento della medicina sotto casa finanziato anche attraverso le risorse del Pnrr. Proprio su questo punto si concentra l’attacco dei Cinquestelle che leggono la scelta "come un segnale di arretramento del sistema pubblico".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospedali di Comunità, è scontro: "La sanità territoriale è in bilico" Notizie correlate Leggi anche: Privati negli ospedali di comunità. Protesta Cgil: la sanità resti pubblica Sanità territoriale, inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità: servizi integrati e assistenza più vicina ai cittadiniÈ stata inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità “spoke” dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, una struttura pensata per rafforzare la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ospedali di comunità nelle Rsa non profit: Uneba dice sì; Case della Comunità, solo 66 complete nei servizi; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Giù le mani dagli ospedali di comunità. L’allarme arriva dalla Fp Cgil Milano. Ospedali di Comunità, è scontro: La sanità territoriale è in bilicoVaprio e Rozzano, gara per l’affidamentoi dei servizi, 5Stelle all’attacco. La replica: la governance resta pubblica ... ilgiorno.it Ospedali senza infermieriPer aprire i due nuovi Ospedali di comunità di Merate e di Introbio vengono reclutati gli infermieri in servizio ... ilgiorno.it Ripartiti i fondi alle Asl della Campania: in campo il reclutamento di operatori sanitari “in deroga” che andrà a coprire buona parte del fabbisogno di risorse umane mentre si sbloccano tre ospedali di comunità e 17 case della comunità migliorando la performa - facebook.com facebook