Ospedaletti | ritrovato un delfino morto allarme nel mare ligure

Venerdì 1 maggio 2026, un delfino senza vita è stato trovato nella darsena di Ospedaletti, nel mare ligure. La Capitaneria di Porto di Sanremo ha avviato le indagini sul ritrovamento. Nei giorni scorsi, a Bordighera, era stata rinvenuta una tartaruga, anch’essa oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le persone che frequentano le zone costiere della zona.

? Cosa sapere Ritrovato un delfino morto nella darsena di Ospedaletti venerdì 1 maggio 2026.. La Capitaneria di Sanremo indaga dopo il recente ritrovamento di una tartaruga a Bordighera.. Un delfino senza vita è stato rinvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina, venerdì 1 maggio 2026, nei pressi della darsena di Ospedaletti, proprio lungo il lungomare cittadino. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che passeggiavano nella zona e si sono imbattuti nella carcassa del cetaceo, la quale mostrava già evidenti segni di decomposizione avanzata. Immediatamente, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire l’area, mentre si attende l’arrivo dei militari della capitaneria di porto di Sanremo, incaricati di svolgere i necessari accertamenti tecnici sulla natura del decesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedaletti: ritrovato un delfino morto, allarme nel mare ligure Notizie correlate Macerata, 20enne massacra a pugni la madre: ritrovato morto in mareDramma familiare nel Maceratese: durante la festa per i suoi 20 anni aggredisce brutalmente la madre, poi fugge in auto e poche ore dopo viene... Macerata, picchia la madre per il suo 20esimo compleanno e scappa: ritrovato morto in mareVenerdì, il giorno del suo ventesimo compleanno, aveva picchiato la mamma con pugni al volto poi era scappato, verso il Porto di Civitanova, a...