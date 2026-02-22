Macerata 20enne massacra a pugni la madre | ritrovato morto in mare

Un giovane di 20 anni ha attaccato con violenza la madre durante la festa di compleanno, causando la sua morte. La lite si è scatenata improvvisamente e lui è fuggito in auto. Poche ore dopo, è stato ritrovato senza vita nel porto di Civitanova Marche. La polizia indaga sulle cause che hanno portato all’episodio e sulle motivazioni dietro questa assurda escalation. La comunità è sconvolta dall’accaduto.

Dramma familiare nel Maceratese: durante la festa per i suoi 20 anni aggredisce brutalmente la madre, poi fugge in auto e poche ore dopo viene ritrovato senza vita nelle acque del porto di Civitanova Marche. Una vicenda sconvolgente che dalla violenza domestica si è trasformata in una tragedia ancor più profonda. Tutto accade venerdì 20 febbraio a Pollenza, in provincia di Macerata. Il ragazzo, al culmine di una lite in casa esplosa durante il suo compleanno, si scaglia contro la madre colpendola ripetutamente al volto con pugni. Le ferite, in particolare alla mandibola, sono gravi. La donna viene soccorsa e trasportata all’ospedale di Macerata, dove è ricoverata in stato di sedazione: le sue condizioni sono gravi ma, stando a quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

