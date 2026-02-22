Macerata picchia la madre per il suo 20esimo compleanno e scappa | ritrovato morto in mare

Un ragazzo di 20 anni ha aggredito la madre nel giorno del suo compleanno, ferendola gravemente prima di fuggire. La donna, con ferite al volto e alla mandibola, è stata trovata in ospedale in condizioni critiche e sotto sedazione. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare il ragazzo, che è sparito subito dopo l’accaduto. Poco dopo, il giovane è stato rinvenuto senza vita in mare.

Venerdì, il giorno del suo ventesimo compleanno, aveva picchiato la mamma con pugni al volto poi era scappato, verso il Porto di Civitanova, a Macerata. Lì domenica mattina è stato ritrovato senza vita. Ha venti anni. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale: ha varie ferite al volto, soprattutto alla mandibola. Sarebbe stata colpita con dei pugni in faccia. A dare l'allarme il marito che l'ha ritrovata sanguinante nel bagno di casa., Il giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante una lite in casa a Pollenza, Macerata, e poi è scappato verso la costa a Civitanova Marche dove era stato visto l'ultima volta nella zona del porto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

